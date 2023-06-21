إنتر بريس سيرفس: استقرار ليبيا المنتظر طويلا مفتاح معالجة الهجرة غير الشرعية

ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشرته وكالة أنباء “إنتر بريس سيرفس” الدولية الضوء على أسباب كارثة تحطم قارب هجرة غير شرعية مؤخرا بالقرب من اليونان.

التقرير الذي تابعته وترجمت الأبرز من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أوضح أن المئات من ضحايا الكارثة سيضافون إلى سجل المفقودين الفارين من ليبيا مشيرا إلى أن استقرار الأخيرة المنتظر طويلا بات ضرورة أساسية للمنطقة وشعوبها بما فيهم سكان شمال البحر الأبيض المتوسط.

واتهم التقرير العالم بالاستمرار في النظر في الاتجاه الآخر مع تجاهل ما يجري في بلد مالك لإمكانات هائلة للازدهار من بينها موارد طاقة ومعادن ومياه جوفية فضلا عن قربه الكبير من أوروبا جغرافيا وسماته السياحية الهائلة وشبكة موانئه التي قد تحلم بها العديد من الحكومات.

وأضاف التقرير إن عدد سكان ليبيا لا يتجاوز الـ6 ملايين ما يعني سهولة تحول البلاد إلى نموذج للتقدم والرفاهية للمنطقة بأسرها متهما القوى الدولية والإقليمية بعرقلة كل ما من شأنه الوصول إلى الاستقرار لسعيها إلى تحقيق مصالحها على حساب بعضها البعض.

وتابع التقرير إن تغييب الليبيين وعدم جعلهم يتولون زمام الأمور في بلداهم قاد لتدفق آلاف الأفارقة وغيرهم من الفارين من صراعات سياسية وأمنية واقتصادية في بلدانهم وجعلهم يشرعون في رحلات قاتلة في الصحراء والبحر ما ساهم في تقوية شبكات تهريب البشر في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص