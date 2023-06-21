المجلس القومي للمرأة يطالب بالانضمام للمجلس الرئاسي الليبي

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء المجلس القومي للمرأة، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن رئيس وأعضاء المجلس القومي للمرأة، قدموا خلال اللقاء للمنفي، نشاطات وتوصيات المجلس.



كما طالب الوفد بانضمام المجلس القومي للمرأة إلى المجلس الرئاسي باعتباره المظلة الحقيقية التي يمكن أن تعطي للمجلس قوة وتمثيل في كافة المحافل.



وأكد وفد المجلس القومي للمرأة على دعم خطوات المجلس الرئاسي لتحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.



من جهته أشاد المنفي، بدور المجلس القومي للمرأة في جميع المجالات، مؤكداً دعمه للمجلس وحرصه الشديد لتوحيد المؤسسات في ليبيا.

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