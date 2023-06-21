المجلس الرئاسي يلتقي مبعوث الولايات المتحدة لبحث المستجدات السياسية في ليبيا

الوطن| رصد

التقى النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، وعبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا السفير ريتشاردنورلاند، رفقة القائم بالأعمال الأمريكي ليزلي اوردمان، لبحث المستجدات السياسية في ليبيا والمنطقة.

أكد المبعوث الأمريكي استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإجراء انتخابات نزيهة وشاملة،وإنجاز مشروع المصالحة الوطنية.

هذا وبحث اللقاء سبل التعاون بين البلدين خاصة في إطار الاستراتيجية الأمريكية للاستقرار في ليبيا والمنطقة، والاستماع إلى رؤيةالمجلس الرئاسي الرئاسي لسبل إدارة الموارد وتوزيعها بشكل عادل يضمن التنمية العادلة لكل الليبيين.

وأكد النائبان حرص ليبيا على تعزيز مستوى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإلتزام المجلس الرئاسي بإنجاز مشروع المصالحة الوطنية على أساس الملكية المحلية بمشاركة الجميع.