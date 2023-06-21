نورلاند يبحث المستجدات السياسية في ليبيا مع المجلس الرئاسي

التقى النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، وعبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، رفقة القائم بالأعمال الأمريكي ليزلي اوردمان، لبحث المستجدات السياسية في ليبيا والمنطقة.

وأكد المبعوث الأمريكي استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإجراء انتخابات نزيهة وشاملة، وإنجاز مشروع المصالحة الوطنية.

وأكد النائبان خلال الاجتماع حرص المجلس على تعزيز مستوى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإلتزام المجلس الرئاسي بإنجاز مشروع المصالحة الوطنية على أساس الملكية المحلية بمشاركة الجميع.