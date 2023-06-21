المبعوث الأمريكي يؤكد لـ “دبيبة” أهمية دعم جهود باتيلي لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب الآجال

استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، إن دبيبة، بحث مع السفير الأمريكي ملف إجراء الانتخابات في أقرب إطار زمني، مؤكداً حرص الحكومة على إنجاح الانتخابات المرتقبة وسط جو عام من الاستقرار الأمني، ووفق قوانين انتخابية عادلة.



وأضاف المكتب الإعلامي أن نورلاند، أكد دعم بلاده للجهود المبذولة من أجل إجراء انتخابات وطنية، مشيراً إلى أهمية المضي نحو إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.



كما ناقش الطرفان خلال اللقاء، ملف الإنفاق الحكومي، وفق مؤشراته خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث نوه دبيبة، إلى ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين، مؤكداً أن ما يزيد عن 80% من الإنفاق يتم توجيهه بشكل مباشر ومتساوٍ إلى جميع المواطنين من مختلف مناطق البلاد.



من جهة أخرى قال المبعوث الأمريكي عبر حساب السفارة الأمريكية بموقع تويتر، إنه تحدث مع دبيبة، حول أهمية الانتهاء من القاعدة القانونية ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي للمرور بسرعة الى الانتخابات لمواكبة تطلعات الشعب الليبي.

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