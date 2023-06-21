اجتماع (ليبي -أمريكي) في واشنطن حول الإعداد للإنتخابات

الوطن| رصد

نظم مسؤول المكتب الليبي الأسبق بوزارة الخارجية الأمريكية وليام لورانز، اجتماع حول الإعداد للانتخابات الليبية، برئاسة مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وناقش الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية زوم، سبل الفرص المتاحة لإنجاح الانتخابات، ودعم الاستقرار في ليبيا.

و أكد الفطيسي على أهمية الفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وعقد الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن.

هذا وضم الاجتماع، السفير والمبعوث الأمريكي لليبيا ريتشارد نورلاند، والمبعوث الأمريكي السابق جوناثن واينر، بحضور مدير إدارة التعاون الدولي والشؤون الخارجية بديوان مجلس الوزراء الطاهر الباعور، وبمشاركة عدد المهتمين بالملف الليبي.