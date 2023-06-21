المنفي: تعاملنا مع كل الملفات السياسية والاجتماعية بشكل إيجابي

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، عدداً من الأكاديميين والأعيان والمشائخ في ليبيا، لبحث سُبل دعم ملف المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس.

وحسب بيان للمجلس، فقد أثنى الأكاديميون والأعيان والمشائخ، على الدور الإيجابي للمجلس الرئاسي لإنجاح ملف المصالحة، وفي العملية السياسية بشكل عام، مؤكدين دعمهم للقيادة السياسية المتمثلة في المجلس الرئاسي ورئيسه في كل الملفات التي يتعاطى معها.

وأكد المنفي خلال اللقاء، على دور الأكاديميين وأعيان ومشائخ ليبيا من أجل دعم ملف المصالحة وتفعيله بشكل حقيقي في كل أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي يتعامل مع كل المناطق والمدن الليبية على حد سواء، ويتعامل مع جميع الأطراف الدولية والمحلية كشركاء، واستمع للجميع من خلال عقدنا لقاءات وزيارات قمت بها شرقاً وجنوباً وغرباً.

وأوضح، أن المجلس تعامل مع كل الملفات السياسية والاجتماعية بشكل إيجابي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، من بينها ملفات الإفراج على المعتقلين السياسيين، وعودة المهجرين بالبلاد بشكل عام إلى مدنهم ومناطقهم.