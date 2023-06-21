نورلاند والصور يبحثان التعاون في مجال العدالة الجنائية

العنوان-طرابلس

بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، مع النائب العام، الصديق الصور، التعاون “الأمريكي- الليبي” في مجالي دولة القانون والعدالة الجنائية.

وثمَّن السفير الأمريكي لدى ليبيا اللقاء مع النائب العام؛ وذلك في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

جاء ذلك بعد يوم واحد من لقاء نورلاند مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، حيث أشاد نورلاند بالإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام باتيلي أمام مجلس الأمن والتي قال إنها قدمت تعريفًا بالعقبات الرئيسية أمام تحديد خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وجدد نورلاند، تأكيد دعم الولايات المتحدة جهود مبعوث الأمم المتحدة الرامية إلى جمع صفوف الليبيين للتغلب على تلك العقبات.