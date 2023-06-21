عيسى عبد المجيد: نستغرب بشدة ما ورد في إحاطة باتيلي

عبر رئيس ما يسمى بالكونغرس التباوي عيسى عبد المجيد عن استغرابه لما ورد في إحاطة المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” أمام مجلس الأمن بشأن الاتفاق الذي وصلت إليه لجنة 6+6.

وقال عبد المجيد؛ في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه “في الوقت الذي نثمن فيه جهود المملكة المغربية التي رعت ودعمت أعمال لجنة 6+6 التي أنتجت توافقا بالإجماع حول القوانين الانتخابية، نستغرب بشدة ما ورد في إحاطة باتيلي”.

وختم موضحًا أن باتيلي “اعتبر أن هذا التوافق ليس نهائيا ولا كافيا لإنهاء الخلاف، مع أن التعديل الدستوري الـ13 الذي رحب به باتيلي ينص على عكس ذلك”.