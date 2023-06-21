العرفي: باتيلي ليس لديه رغبة في إعادة تشكيل الحكومة

قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، أن الإحاطة التي قدمها عبدالله باثيلي المبعوث الأممي تؤكد عدم رغبته في إعادة تشكيل الحكومة، بعد تأكيده أنها مشكلة تضاف إلى المسائل الخلافية بالقوانين الانتخابية، ومنها ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية وغيرها.

وأضاف “العرفي”، في تصريحات صحفية، أن باثيلي مبعوث للدعم وتقريب وجهات النظر لخلق التوافق بين الليبيين، وليس لرسم السياسات وفرض الآراء.

وتابع، أن الأمم المتحدة مُناط بها تقريب وجهات النظر، وليس فرض أي حلول أو الإبقاء على أي حكومات، مشيرا إلى أنهم ماضون لحل النقاط الخلافية وتشكيل حكومة مصغرة مهمتها الإشراف على الانتخابات بعيدًا عن الأطراف الخارجية.