المجلس القومي للمرأة يطالب المنفي بالإنضمام للرئاسي

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع رئيس وأعضاء المجلس القومي للمرأة.

وأوضح المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن وفد «قومي المرأة» قدموا لـ«المنفي» خلال اللقاء، نشاطات وتوصيات المجلس .

وتابع البيان، أن وفد المجلس طالب «المنفي» “بالانضمام للمجلس الرئاسي باعتباره المظلة الحقيقية التي يمكن أن تعطي للمجلس قوة وتمثيل في كافة المحافل”.

وخلال اللقاء تم التأكيد على “دعم خطوات المجلس الرئاسي لتحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد”.

ومن جانب؛ أشاد المنفي “بدور المجلس القومي للمرأة في جميع المجالات”، مؤكداً دعمه لـ “المجلس القومي للمراة وحرصه الشديد لتوحيد المؤسسات في ليبيا”.