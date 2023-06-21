الدبيبة لـ”السفير الأمريكي”: نوجه الإنفاق الحكومي إلى جميع المواطنين بشكل متساوٍ

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، لبحث ملف إجراء الانتخابات في أقرب إطار زمني.

وحسب بيان لحكومة الوحدة المؤقتة، فقد بحث الدبيبة، مع السفير الأمريكي، ملف إجراء الانتخابات في أقرب إطار زمني، مؤكدا حرص الحكومة على إنجاح الانتخابات المرتقبة وسط جو عام من الاستقرار الأمني، ووفق قوانين انتخابية عادلة.

من جانبه، أكد نورلاند دعم بلاده للجهود المبذولة من أجل إجراء انتخابات وطنية، مشيراً إلى أهمية المضي نحو إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وناقش الطرفان، ملف الإنفاق الحكومي، وفق مؤشراته خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث نوه الدبيبة إلى ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين، مؤكداً أن ما يزيد عن 80% من الإنفاق يتم توجيهه بشكل مباشر ومتساوٍ إلى جميع المواطنين من مختلف مناطق البلاد.