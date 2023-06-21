أوحيدة: علاقة باتيلي بحكومة الدبيبة مشبوهة

أكد عضو مجلس النواب “جبريل أوحيدة” أن “الجلسة القادمة ستخصص للنظر في القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 عقب عيد الأضحى”.

وقال أوحيدة؛ في تصريح صحفي، إن “التعديل الدستوري الـ13 يلزم المجلسين بقبول قوانين الانتخابات”.

وأضاف أن “الهدف هو ضمان تنفيذ القوانين وتضمين الملاحظات التي أبدتها مفوضية الانتخابات إزاءها”.

وأشار إلى أن “ما سيقوم به مجلس النواب هو إجراء شكلي”، لافتا إلى أن “المشكلات تكمن في ضرورة النظر في ملاحظات المفوضية وأخذها بعين الاعتبار للوصول إلى حل وإجراء الانتخابات”.

وأردف «أوحيدة» أن “هذه القوانين هي حزمة مما نص عليه التعديل الدستوري الـ13 والدعوة إلى انتخابات تحتاج إلى حكومة موحدة تشرف عليها ومتفق عليها”، لافتا إلى أن “البرلمان في حاجة إلى آلية لاختيار حكومة للإشراف على هذه القوانين وإلا فلن تنفذ”.

وعن موقف باتيلي من تشكيل الحكومة رأي “اوحيدة” أن “تخلي باتيلي عن هذه الخطوة أدخله في نفق مظلم يصعب الخروج منه، إلى جانب ممارسة معظم الدول النافذة إلى جانب حكومة الدبيبة ضغوطات خارجية تمنع من إجراء انتخابات”.

وأوضح “أوحيدة”، أن “علاقة باتيلي بحكومة الدبيبة مشبوهة”، مشيرا إلى أنها “حكومة نتيجة توافق الأطراف ولسيت طرفًا بذاتها”.

وختم موضحًا “ليس من حق باتيلي أن يجتمع مع حكومة الدبيبة ويأخذ بملاحظاتها ويعرضها على مجلس الأمن بحجة أن هناك أطرافا لا تريد إجراء الانتخابات”.