“داخلية الدبيبة” تبحث التعاون الأمني مع تركيا في مجال التدريب

عقد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نور الدين ابوجريدة، اليوم الاربعاء، اجتماعاً مع المندوب الأمني بالسفارة التركية لدى ليبيا “محمد سفير” بحضور متابع الملف الليبي التركي بمكتب التعاون الدولي بالإدارة.

وتناول الاجتماع مناقشة التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية في مجال التدريب وخاصةً الدورات التدريبية التي نفذت والتي استهدف فيها أعضاء من الادارة العامة للعمليات الامنية والادارة العامة لأمن السواحل ، ووضع الحلول للصعوبات التي تواجه الجانبين خلال تنفيذ هذه الدورات التدريبية.