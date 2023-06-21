في طرابلس ومصراتة.. ضبط 12 وافدًا صينيًا لاتهامهم بتعدين العملات الرقمية المشفرة 

أعلن مكتب النائب العام، تفاصيل واقعة القبض على وافدين يحملون الجنسية الصينية، يقومون باستخدام حواسيب في مجال تعدين العملات الرقمية.

وأوضح بيان النيابة العامة، أن “مدير نيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة، أجرى تفتيشاً قضائياً أفضى إلى ملاحظة وجود عشرة وافدين صينيين في محل المعاينة”.

وتابع البيان، أنه عثر بحوزة الوافدين على “حواسيب تستعمل في إجراء عمليات حسابية معقدة؛ فرأى المحقق ضرورة معاينة الأجهزة والمعدات المرتبطة بها؛ فاستدلَّ منها على استعمال هذه الأجهزة في تعدين العملات الافتراضية دون أن يكون عملهم هذا مؤطراً بالقانون”.

وأردف البيان “ثم مضى في طلب إجراءات أخرى لازمة للتحقيق الابتدائي؛ وتعيين التأثيرات الماسة بالاقتصاد؛ والسياسة المالية ؛ وجهود مكافحة الجريمة المنظمة”.

وفي سياق إجراءات التقصِّي؛ تمكَّن المحقق من الحصول على معلومات تشفّ عن وجود موقعين آخريْن اسنخدمهما الـمُعَدِّنُون مقرَّاً لممارسة تعدين العملات الرقمية في مدينتي طرابلس؛ ومصراتة”.

وختم البيان موضحًا أن “العاملون في جهاز المباحث الجنائية، وعناصر إدارة إنفاذ القانون فرع الوسطى، قاموا بتعيين مَحَال الأفعال موضوع الاستقصاء؛ ثم معاينتها؛ والتحفُّظ على الأجهزة والمعدات الموجودة؛ ومباشرة إجراء سماع أقوال اثني عشر شخصاً من القائمين على فعل التعدين”.