النيابة الليبية تضبط وكرين لتعدين العملات الرقمية المشفرة بطرابلس ومصراتة

أعلنت النيابة العامة الليبية اليوم الأربعاء، عن ضبط وكرين في مدينتي طرابلس ومصراتة لتعدين العملات الرقمية المشفرة مثل بيتكوين ومثيلاتها.

وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن مدير نيابة النظام العام أجرى في نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة، تفتيشاً قضائياً أفضى إلى ملاحظة وجود عشرة وافدين صينيين في محل المعاينة، وفي حوزتهم حواسيب تستعمل في إجراء عمليات حسابية معقدة.

فرأى المحقق ضرورة معاينة الأجهزة والمعدات المرتبطة بها، فاستدل منها على استعمال تلكم الأجهزة في تعدين العملات الافتراضية دون أن يكون عملهم هذا مؤطراً بالقانون.

وطلب المحقق إجراءات أخرى لازمة للتحقيق الابتدائي وتعيين التأثيرات الماسَّة بالاقتصاد والسياسة المالية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.

وتمكّن المحقق من الحصول على معلومات كشفت عن وجود موقعين آخرين استخدمهما المتهمين مقراً لممارسة تعدين العملات الرقمية في مدينتي طرابلس ومصراتة.

واستطاع العاملون في جهاز المباحث الجنائية، وعناصر إدارة إنفاذ القانون فرع الوسطى، من تعيين محال الأفعال موضوع الاستقصاء ثم معاينتها والتحفظ على الأجهزة والمعدات الموجودة ومباشرة إجراء سماع أقوال أثنى عشر شخصاً من القائمين على فعل التعدين.

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