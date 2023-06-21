غوقة: الحديث عن الانتخابات وفقاً للمعطيات الراهنة “غير واقعي”

أعلن نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الأسبق، عبد الحفيظ غوقة، أن خلاصة ما قاله المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، في إحاطته أمام مجلس الأمن، هو أن الأزمة الليبية ستظل قائمة، وأنه لا يمتلك رؤية للحل.

وقال غوقة، في تصريحات صحفية: “باتيلي تراجع عما سبق أن قاله ووعد به في إحاطته خلال فبراير الماضي، عبر تشكيل لجنة جديدة برعاية أممية تتولى ملف التحضير للانتخابات”.

وأضاف “باتيلي من أكثر المبعوثين الأمميين الذين لم ينجحوا في إدارة الأزمة الليبية، فالحديث عن الانتخابات وفقاً للمعطيات الراهنة «غير واقعي»”.

وتابع “أعتقد أن الحل في ليبيا يكون باتفاق القوى الكبرى، ممثلة في أميركا وروسيا، فالأزمة الليبية تظل في مرحلة تجميد حتى ذلك الحين”.