أبو جناح يوقع قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية 

وقع وزير الصحة المكلف بحكومة الدبيبة، رمضان أبو جناح، الدفعة السابعة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة لأكثر من 40 جهة تابعة لوزارة الصحة.

وأوضح حساب وزارة صحة الدبيبة، على فيسبوك، في بيان، أن مراسم التوقيع جرت بحضور رئيس لجنة تسوية المرتبات سالم الرزيقي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية محمد المجعي.

وأشار البيان، إلى أنه “سيجرى تسليم هذه القرارات للمستشفيات والمراكز الطبية والجهات الأخرى، لإدخال التسويات في المنظومة المالية ليتسنى لوزارة المالية صرف مرتبات الموظفين وفق الدرجات الوظيفية الجديدة”.