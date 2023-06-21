| نورلاند: تحدثت مع الدبيبة لدعم جهود باتيلي للانتقال بسرعة إلى الانتخابات

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2023/06/21 على الساعة 22:38

: قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، إنه تحدث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عن أهمية وضع اللمسات الأخيرة على أساس قانوني، ودعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للانتقال بسرعة إلى الانتخابات. جاء ذلك في تغريدة للسفير الأمريكي علي “تويتر”، عقب لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في بيان، إن الدبيبة بحث مع السفير الأمريكي، ملف إجراء الانتخابات في أقرب إطار زمني، مؤكدًا حرص الحكومة على إنجاح الانتخابات المرتقبة وسط جو عام من الاستقرار الأمني، ووفق قوانين انتخابية عادلة.

وأضاف البيان أن نورلاند أكد دعم بلاده للجهود المبذولة من أجل إجراء انتخابات وطنية، مشيرا إلى أهمية المضي نحو إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وأشار المكتب الإعلامي للدبيبة أن الطرفان ناقشا ملف الإنفاق الحكومي، وفق مؤشراته خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث نوه الدبيبة إلى ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين، مؤكدًا أن ما يزيد عن 80% من الإنفاق يتم توجيهه بشكل مباشر ومتساوٍ إلى جميع المواطنين من مختلف مناطق البلاد.