الجزائر تجدد اعترافها بحكومة الدبيبة وتتحدث عن “3 نقاط” في الملف الليبي

تحدث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن 3 نقاط رئيسية يعتمد عليها موقف بلاده إزاء الوضع في ليبيا، وأولها هو الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية التي تحظى بالاعتراف الدولي.

وقال عطاف في مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية، إن النقطة الثانية هي ضرورة جمع الأطراف المعنية حول الطاولة لمناقشة الانتقال إلى المرحلة الانتخابية، لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وحول النقطة الثالثة، أشار عطاف إلى دعم عمل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في بحثه عن صيغة لإرساء أساس قانوني للانتخابات المنتظرة.

وتابع عطاف أنه من الضروري إظهار الواقعية عندما يتعلق الأمر بحل سياسي للأزمة في ليبيا، وأن الواقع يظهر أن تنظيم الانتخابات هو السبيل الوحيد للتعامل مع مسألة السلطة في ليبيا.

وشدد عطاف على ضرورة التأكيد على جانب مهم في الوضع الليبي حاليا، وهو وقف إطلاق النار وصمت السلاح، وهو مايوفر فرصة لإيجاد حل سياسي.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

