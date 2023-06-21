“النويري” يبحث مع نقابة المحامين الملفات الحقوقية ومستجدات الأوضاع في ليبيا

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، بحضور أعضاء المجلس عامر عمران، سالم قنان، فاطمة الصويعي، خديجة الزروق، نقيب المحامين في ليبيا عبد الرؤوف قنبيج، رفقة عدد من المحامين بمكتبه في مقر فرع ديوان مجلس النوّاب في مدينة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن اللقاء تناول عدد من الملفات من بينها مستجدات الأوضاع في البلاد وعدد من الملفات الحقوقية.

وأبدت نقابة المحامين استعدادها التام للتعاون مع مجلس النواب في كل ما يخص الشؤون القانونية وكل ما يتعلق بالمحاماة ونظام القضاء وكل ما يخدم مصلحة الوطن.

واختتم اللقاء بالاتفاق على إجراء مزيد من اللقاءات عقب عيد الأضحى المبارك.

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