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التومي يبحث مع مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني استراتيجية إدارة المخلفات الصلبة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

بحث وزير الحكم المحلي بالحكومة المنتهية بدرالدين التومي مع مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني (GIZ)، ملف البرامج المشتركة بين الجانبين، وعلى رأسها استراتيجية إدارة المخلفات الصلبة والإيرادات المحلية والرعاية الصحية الأولية.

وناقش التومي مع ممثلي المؤسسة برامج المشاركة المجتمعية وتطوير خدمة المواطن، كما تطرق إلى مراجعة نتائج زيارته إلى برلين خلال الفترة السابقة.

وأكد على ضرورة تطوير التعاون المشترك وسرعة تنفيذ البرامج والمشروعات القائمة تمهيداً للانتقال للمرحلة الثالثة من المشروع والتي تبدأبحلول يناير 2024.

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الوطن الليبية

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