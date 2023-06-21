الحاسي: خالد شكشك وضع اسم ابنه ضمن الموفدين للدراسة في تركيا

أكد الإعلامي، خليل الحاسي، أن خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة تمكن من وضع اسم نجله أحمد ضمن قائمة الموفدين للدراسة في تركيا خصما من بند الدراسات العليا.

وقال “الحاسي”، في تغريدة له بتويتر، “ابن خالد شكشك الرقيب العام على المال العام مطلع ابنه أحمد خالد أحمد رقمه 21 إيفاد لدراسة جامعية في تركيا خصما من بند الدراسات العليا”.

وأضاف “اتصلت بالسجل المدني وأعطيتهم رقمه وتم التأكيد بالاسم الرباعي الذي حاول شكشك إخفاءه، هذا رئيس أعلى جهةٍ تحاسب في البلاد خوذ ولا خلي”، حسب قوله.

وتابع، “شكرا للمتابعين الذين تحولوا لفريق عمل صحفي تطوعي بالآلاف واستطاعوا استخراج أغلب أبناء المسؤولين.. فخور حقا بفتحي لملف الفساد في الإيفاد إلى الخارج. ولا أشعر بالرضا كما أشعر به الآن”.