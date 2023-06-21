عضو 6+6: باثيلي يدافع عن المعطلين للانتخابات ويعمل على تأزيم القضية

قال عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة الاستشاري حماد بريكاو، إن عبدالله باثيلي المبعوث الأممي نصّب من نفسه مدافعا عن المعطلين للانتخابات عندما فشل رهانه على عدم توافق لجنة 6+6 على القوانين الانتخابية.

وأضاف “بربكاو”، في تصريحات صحفية، أن البعثة الأممية بدأت تعمل في المكشوف لتأزيم القضية الليبية والاقتتات عليها، عبر خلق أطراف جديدة دون مسوغ قانوني لذلك.

وتابع أن البعثة الأممية بدأت اقتياتها على لجنة 6+6 يوم سحبت مستشاريها من اجتماعات اللجنة قبل أن تكمل أعمالها، مشيرا إلى أن باثيلي دافع عن معطلي الانتخابات بكيل الاتهامات والمغالطات وخلط الأوراق والقفز على الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، والتعديل الثالث عشر.