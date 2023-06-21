المبعوث الأمريكي يشيد بجهود مؤسسة النفط الليبية لزيادة الشفافية المالية

التقى مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية فرحات بن قدارة.

وقال المبعوث الأمريكي عبر حساب السفارة الأمريكية بموقع تويتر، إنه تحدث خلال لقائه مع بن قدارة، حول نزاهة المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة تكنوقراطية وغير سياسية، بالإضافة إلى مخططات المؤسسة الطموحة للرفع من إنتاج النفط والغاز.

وأضاف: “ولقد شعرنا بالتشجيع عندما علمنا بالجهود المبذولة من جانب المؤسسات الاقتصادية الليبية لزيادة الشفافية المالية لكي يستفيد كل الليبيين من نفط ‎ليبيا”.

وكان المبعوث الأمريكي عقد اليوم سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين في ليبيا، شملت النائبان في المجلس الرئاسي موسى الكوني، وعبد الله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، والنائب العام المستشار الصديق الصور.

Trending مندوب ليبيا بالأمم المتحدة: حلم الانتخابات يتبخر