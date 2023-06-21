المجلس الرئاسي: “الكوني واللافي” يبحثان المستجدات السياسية مع “نورلاند”

التقى النائبان بالمجلس الرئاسي؛ موسى الكوني، وعبد الله اللافي، مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، رفقة القائم بالأعمال الأمريكي ليزلي اوردمان، لبحث المستجدات السياسية في ليبيا والمنطقة.

وأوضح حساب المجلس الرئاسي على فيسبوك، أن نورلاند أكد على “استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإجراء انتخابات نزيهة وشاملة، وإنجاز مشروع المصالحة الوطنية”.

وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون بين البلدين خاصة في إطار الاستراتيجية الأمريكية للاستقرار في ليبيا والمنطقة، والاستماع إلى رؤية المجلس الرئاسي الرئاسي لسبل إدارة الموارد وتوزيعها بشكل عادل يضمن التنمية العادلة لكل الليبيين.

ومن جانبهما أكدا النائبان خلال الاجتماع حرص ليبيا على تعزيز مستوى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتزام المجلس الرئاسي بإنجاز مشروع المصالحة الوطنية على أساس الملكية المحلية بمشاركة الجميع.