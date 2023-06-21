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المبعوث الأمريكي يشيد بجهود بن قدارة لزيادة الشفافية المالية للمؤسسة الوطنية للنفط

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بالمبعوث الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال الأمريكي ليزلي أوردمان.

وقال نورلاند في تغريدة عبر “تويتر”: “تحدثنا في لقائي مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بن قدارة حول نزاهة المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة تكنوقراطية وغير سياسية”.

وأشار إلى أن اللقاء تناول مخططات المؤسسة الطموحة للترفيع من انتاج النفط والغاز، مضيفا: “شعرنا بالتشجيع عندما علمنا بالجهود المبذولة من جانب المؤسسات الاقتصادية الليبية لزيادة الشفافية المالية لكي يستفيد كل الليبيين من نفط ليبيا”.

 

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صحيفة الساعة 24

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