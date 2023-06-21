المبعوث الأمريكي يؤكد للمجلس الرئاسي استمرار دعم بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا

التقى النائبان بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، وعبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، رفقة القائم بالأعمال الأمريكي ليزلي اوردمان، لبحث المستجدات السياسية في ليبيا والمنطقة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن المبعوث الأمريكي استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإجراء انتخابات نزيهة وشاملة، وإنجاز مشروع المصالحة الوطنية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين خاصة في إطار الاستراتيجية الأمريكية للاستقرار في ليبيا والمنطقة، والاستماع إلى رؤية المجلس الرئاسي لسبل إدارة الموارد وتوزيعها بشكل عادل يضمن التنمية العادلة لكل الليبيين.

وأكد النائبان خلال الاجتماع حرص ليبيا على تعزيز مستوى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتزام المجلس الرئاسي بإنجاز مشروع المصالحة الوطنية على أساس الملكية المحلية بمشاركة الجميع.

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