المجلس القومي للمرأة يطالب المنفي بالإنضمام للمجلس الرئاسي

الوطن – متابعات

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء المجلس القومي للمرأة.

وقُدم المنفي خلال اللقاء، نشاطات وتوصيات المجلس القومي للمرأة، مطالبات بانضمام المجلس القومي للمجلس الرئاسي باعتباره المظلة الحقيقية التي يمكن أن تعطي للمجلس قوة وتمثيل في كافة المحافل.

وأكد على دعم خطوات المجلس الرئاسي لتحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.

وأشاد بدور المجلس القومي للمرأة في جميع المجالات، مؤكداً دعمه للمجلس القومي للمرأة وحرصه الشديد لتوحيد المؤسسات في ليبيا.