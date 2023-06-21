وزير الخارجية الجزائري: صمت السلاح في ليبيا فرصة لإيجاد حل سياسي

شدّد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، على ضرورة “إظهار الواقعية” عندما يتعلق الأمر بحل سياسي للأزمة في ليبيا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال عطاف، في حوار لـ”نوفا”: “من الضروري التأكيد على جانب مهم فيما يتعلق بليبيا: صمت السلاح يوفر غياب القتال على الجبهة العسكرية وفرصة لإيجاد حل سياسي “.

وأوضح عطاف أن موقف الجزائر “يعتمد على 3 نقاط رئيسية، أولا نعترف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي تحظى بتقدير المجتمع الدولي ، وخاصة الأمم المتحدة، والنقطة الثانية المهمة هي أننا نعتقد أنه من الضروري أن تجتمع جميع الأطراف المعنية حول الطاولة لمناقشة الانتقال إلى المرحلة الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية، أما النقطة الثالثة تتعلق بدعمنا لعمل عبد الله باثيلي، ممثل الأمم المتحدة في ليبيا، في بحثه عن صيغة لإرساء أساس قانوني للانتخابات”.

وأكد وزير الخاجية الجزائري أنه “من الضروري إظهار الواقعية في خطة سياسية والواقع يوضح لنا أن العمل معًا لتنظيم الانتخابات هو السبيل الوحيد للتعامل بشكل ديمقراطي وغير قابل للإصلاح مع مسألة السلطة في ليبيا”.