بن قدارة يؤكد لأمريكا على حيادية مؤسسة النفط في ليبيا

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قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، اليوم الأربعاء، إنّه أكّد للمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأمريكي، ليزلي أوردمان، على حيادية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة فنية حاسمة في ليبيا.

وكان بن قدارة، قد استقبل نورلاند وأوردمان في مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وعلى تويتر كتب بن قدارة: “خلال لقائي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير نورلاند، والقائم بالأعمال أوردمان، كررت التزامي بالحفاظ على حيادية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة فنية حاسمة مكلفة بإدارة وتطوير قطاع الطاقة الليبي”.