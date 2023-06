القضاء يتحرك ضد صينيين يقومون بتعدين العملات المشفرة “البتكوين”

أعلن مكتب النائب العام عن مباشرة النيابة العامة في اختصاص محكمتي استئناف طرابلس ومصراتة التحقيق في وقائع تعدين العملات المشفرة “البتكوين”.

وأشار مكتب النائب العام إلى إجراء تفتيش قضائي في أحد المواقع في مصراتة، وجرى العثور على 10 وافدين من الجنسية الصينية لديهم أجهزة حواسيب تستخدم في علميات معقدة.

وتابع مكتب النائب العام أنه عند معاينة الأجهزة والمعدات تبين أنها تستخدم في عمليات تعدين العملات الرقمية، دون أن يكون هذا العمل مؤطرا بالقانون.

وأضاف مكتب النائب العام أن التحقيقات أظهرت وجود موقعين آخرين في طرابلس ومصراتة استخدمه الـموقوفون مقرا لهم لممارسة تعدين العملات الرقمية.

وأشار مكتب النائب العام إلى مباشرة جهاز المباحث الجنائية وفرع إدارة إنفاذ القانون الوسطى، من تعيين الموقعين والتحفظ على الأجهزة والمعدات الموجودة ومباشرة سماع أقوال القائمين على هذه الأعمال.

المصدر: مكتب النائب العام

