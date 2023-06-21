مباحثات أمريكية ليبية للتعاون في مجالي دولة القانون والعدالة الجنائية

التقى مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، رفقة القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ليزلي أوردمان، اليوم الأربعاء النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور.

وقال المبعوث الأمريكي عبر حساب السفارة الأمريكية بموقع تويتر، إنه ناقش مع النائب العام التعاون الأمريكي الليبي في مجالي دولة القانون والعدالة الجنائية.

وكان المبعوث الأمريكي التقى اليوم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، وتحدثا حول أهمية الانتهاء من القاعدة القانونية ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي للمرور بسرعة إلى الانتخابات لمواكبة تطلعات الشعب الليبي.

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