رئيس جامعة طبرق: أدعو النائب العام لمحاسبة جميع المسؤولين عن فساد قوائم الإيفاد

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دعا رئيس جامعة طبرق وعضو المجلس الأعلى للتعليم العالي حسن خيرالله النائب العام وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء للتحقيق العاجل ومحاسبة كل المسؤولين عن فساد قوائم الإيفاد.

وقال خيرالله، “لن أقبل بهذا الفساد الكارثي التاريخي الذي لم يسبق أن حصل بهذا الشكل في ملف الإيفاد، فواجب عليّ شرعًا رفع الظلم عن الأساتذة والمعيدين بالجامعات والعمل على وقف هذا الفساد

وأضاف،“يوجد أشخاص لديهم قرارات إيفاد خارجية أُجبروا على تغيير مسارهم للداخل ما سيؤثر سلبًا على جودة التعليم بينما من لايستحقون تصدر لهم تفويضات مالية.

وكرر رئيس جامعة طبرق دعوته لزملائه بالمجلس للاجتماع العاجل لاتخاذ موقف حاسم، وأكد تكفل جامعة ومدينة طبرق باستضافة ورعايةالاجتماع في أسرع وقت.