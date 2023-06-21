عبدالحكيم بعيو: أستطيع قيادة حكومة جديدة لتوحيد كافة المواقف حول الانتخابات

أكد المترشح الرئاسي، عبد الحكيم بعيو، رغبته في رئاسة الحكومة الجديدة في ليبيا، بدلاً من حكومتي الوحدة الوطنية المؤقتة بقيادة عبدالحميد الدبيبة والحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب بقيادة أسامة حماد الموازية، وفقًا لمخرجات لجنة “6+6”.

وقال “بعيو”، في تصريحات صحفية، “أستطيع توحيد كافة الجهود والمؤسسات وكذلك المواقف حول العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن بعض أعضاء البرلمان ومجلس الدولة، وشخصيات سياسية من شرق وغرب البلاد، أبدوا استعدادهم لتزكيتي لتولي رئاسة الحكومة القادمة.

وأضاف المترشح الرئاسي أن علاقته قوية بكافة الأطراف السياسية والأمنية في شرق وجنوب وغرب البلاد.