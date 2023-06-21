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النمروش: لن نقبل استمرار التجاوزات الأمنية في الزاوية

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال آمر ما تسمى “المنطقة العسكرية الساحل الغربي” صلاح الدين النمروش إنهم لن يقبلوا استمرار التجاوزات الأمنية في مدينة الزاوية وكذلك الجريمة بكافة أشكالها وأنواعها.

وأضاف النمروش إن “المنطقة العسكرية الساحل الغربي ماضية بالتنسيق مع الجهات المختصة العليا بالدولة، ومكتب النائب العام، في القضاء على كل المجرمين والخارجين عن القانون”.

وذكر مكتب الإعلام بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي أن تصريحات النمروش أطلقها خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع مدير أمن الزاوية علي اللافي لمناقشة كافة المشاكل والخروقات الأمنية في المدينة وكيفية القضاء التام عليها، وفرض سيادة الدولة بقوة القانون.

 

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صحيفة الساعة 24

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