مصادر تربوية: توقعات بإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الاسبوع المقبل

قالت مصادر تربوية انه من المتوقع اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023 – 2022 الدور الاول خلال الاسبوع القادم قبل اجازة عيد الاضحى.

وأوضحت المصادر أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية التصحيح والمسح الضوئي لأوراق الطلاب، مضيفةً أنه تتم بعض التعديلات والمعالجات والتدقيق لنتائج شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي، حيث انتقلت للمرحلة الثالثة الخاصة بجمع الدرجات النهائية (أعمال السنة، الامتحانات المدرسية، امتحانات الدور الأول) بالمنظومة واحتساب النتائج النهائية للتلاميذ.

وأكدت اللجنة العليا لامتحانات الشهادة العامة في تصريحات سابقة إن اعلان نتيجة مرحلة التعليم الاساسي سيكون قبل عيد الاضحى المبارك. وفي وقت سابق، شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة الانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج قبل عيد الاضحى المبارك، في حال استطاعت الوزارة من اكمال عملية التصحيح ورصد الدرجات وادخلها إلى منظومة نتائج الامتحانات.

وكان المركز الوطني للامتحانات أعلن الانتهاء من عملية عد وفرز أوراق إجابة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بعد أن استلمها موظفي المركز من مختلف المدت والمناطق بكامل التراب الليبي.