الفطيسي يعقد اجتماعًا مع مسؤولين أمريكيين للمطالبة بانتخابات برلمانية فقط

عقد محمود الفطيسي مدير مجلس التطوير الاقتصادي التابع لحكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن للمطالبة بعقد انتخابات برلمانية فقط في ليبيا، وفق بيان لمنصة حكومتنا .

وأشار البيان الى ان الاجتماع نظمة مسؤول المكتب الليبي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية وليام لورانز وناقش السبل والفرص المتاحة لإنجاح الانتخابات.

وطالب الفطيسي خلال الاجتماع بالفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية وعقد الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن.

وشارك بالاجتماع السفير والمبعوث الأمريكي لليبيا ريتشارد نورلاند والمبعوث الأمريكي السابق جوناثن وينر.