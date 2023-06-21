رئيس جامعة طبرق: أدعو النائب العام للتحقيق في فساد قوائم الإيفاد

دعا حسن خيرالله رئيس جامعة طبرق وعضو المجلس الأعلى للتعليم العالي النائب العام وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء للتحقيق العاجل ومحاسبة كل المسؤولين عن فساد قوائم الإيفاد.

وقال “خيرالله”، في بيان له، “لن أقبل بهذا الفساد الكارثي التاريخي الذي لم يسبق أن حصل بهذا الشكل في ملف الإيفاد، وأنه واجب عليّ شرعًا رفع الظلم عن الأساتذة والمعيدين بالجامعات والعمل على وقف هذا الفساد.

وأضاف، “يؤلمنا أن تأتي اللجان ونشكل أخرى طيلة سنوات ماضية لحصر حملة الماجستير المعيدين والأوائل ثم تخرج علينا هذه القوائم ويكون غرض اللجان المماطلة”، مستطردا، أن هناك “أشخاصا لديهم قرارات إيفاد خارجية أُجبروا على تغيير مسارهم للداخل ما سيؤثر سلبًا على جودة التعليم بينما من لا يستحقون تصدر لهم تفويضات مالية”.

ودعا زملائه بالمجلس للاجتماع العاجل لاتخاذ موقف حاسم، مشيرا إلى أن جامعة ومدينة طبرق تتكفل باستضافة ورعاية الاجتماع في أسرع وقت.