اختتام برنامج تدريبي لوكلاء ‘شركة تويوتا ليبيا’ في مهارات التعامل مع الزبائن

ضمن البرامج التدريبية التي تتم بالشراكة بين وزارة الحكم المحلى والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، تم يوم أمس الاربعاء بقاعة شحات بفندق كورنثيا تخريج 21 متدربا ومتدربة من برنامج التدريب العملي داخل الوكلاء المعتمدين لشركة تويوتا ليبيا.

وتم خلال فترة ثلاثة أشهر على مجال صيانة السيارات ومهارات التعامل مع الزبائن ومبيعات السيارات وقطع الغيار، حيث يأتي البرنامج المدعوم من الاتحاد الأوروبي في إطار مساهمة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في تطوير الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

وحضر خلال الحفل ممثل وزارة الحكم المحلي “محمد ابو حلقة”، وممثلة وفد الاتحاد الأوروبي في ليبيا ، نائبة رئيس التعاون، “فيديريكا بتروتشي” وممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة “مارك آندري فرانك”،بالإضافة إلى مدراء و موظفي شركة تويوتا ليبيا، والقائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا السيد “ماساكي أماديرا”.

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