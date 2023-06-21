مترشح رئاسي يبدي رغبته في رئاسة الحكومة الجديدة في ليبيا

أبدى المترشح الرئاسي، عبد الحكيم بعيو، رغبته في رئاسة الحكومة الجديدة في ليبيا، بدلاً من حكومتي عبدالحميد الدبيبة وأسامة حماد الموازية، وفقًا لمخرجات لجنة “6+6”.

وقال بعيو في تصريحات صحفية :”أستطيع توحيد كافة الجهود والمؤسسات وكذلك المواقف حول العملية الانتخابية”.

وكشف المترشح الرئاسي، عبد الحكيم بعيو، أن بعض أعضاء البرلمان ومجلس الدولة، وشخصيات سياسية من شرق وغرب البلاد، أبدوا استعدادهم لتزكيتي لتولي رئاسة الحكومة القادمة.

وأشار بعيو الى أن علاقته قوية بكافة الأطراف السياسية والأمنية في شرق وجنوب وغرب البلاد.