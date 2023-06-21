السفارة الليبية بفرنسا: انطلاق منتدى الطاقة الليبي الفرنسي بباريس

أعلنت السفارة الليبية في بياريس انطلاق فعاليات منتدى الطاقة الليبي الفرنسي، بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور خالد كاجيجي السفير الليبي لدى الجمهورية الفرنسية ورئيس غرفة التجارة والصناعة بليبيا محمد الرعيض والسفير الفرنسي بليبيا مصطفى مهراج.

وشارك في المنتدى جيرام بارت رئيس غرفة التجارية الفرنسية الليبية من الجانب الفرنسي ومحمد وفاء من الجانب الليبي وعن المؤسسة الوطنية للنفط حسين صفار وفليب كوتيه مدير عام ميداف الدولي وعدد من المسؤولين بقطاع الطاقة ورجال الأعمال من الجانبين الليبي والفرنسي.

وأعرب السفير اللبيبي بفرنسا، في كلمته، عن أن هذا المنتدى دليل على الاهتمام العالي الذي توليه حكومة الوحدة الوطنية لموضوع الشراكة الليبية الفرنسية في مختلف المجالات، ويأتي ملف الطاقة على رأسها، مؤكداً أن هذا المنتدى يُعتبر حلقة جديدة لتثبيت علاقات التعاون الثنائي الليبي الفرنسي التي إنطلقت منذ عقود مما حقق نتائج مهمة لصالح الجانبين.

كما أكد أن سفارة ليبيا بباريس ستكون في مقدمة الداعمين للشراكة الليبية الفرنسية وذلك من خلال تسهيل كافة الإجراءات والتعاملات لخلق مناخ للشراكة والتعاون المثمر بين ليبيا وفرنسا.