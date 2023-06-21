نقل هانيبال القذافي لغرفة العناية الفائقة عقب تدهور حالته الصحية

كشف فريق الدفاع عن هانيبال القذافي عن تدهور الحالة الصحية لموكله ما أجبر مختطفيه على نقله لغرفة العناية الفائقة بمستشفى أوتيل – ديو في بيروت.

وقال فريق الدفاع، في تصريحات لـ “ليبيا برس” أنه تم نقل هانيبال القذافي لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية بعد مواصلته الإضراب عن الطعام منذ 3 يونيو الجاري.

وأشار فريق الدفاع الى أن الحالة الصحية لهانيبال شهدت تدهور شديد خلال اليومين الماضيين حيث عانى من مشاكل صحية طرأت جراء معاملته السيئة خلال حادثة اختطافه، وأثناء اعتقاله في ظروف غير إنسانية.

وأفاد الى أن الحالة الصحية لهانيبال ازدادت سوءًا بعد دخوله في إضراب عن الطعام، وامتناعه عن تناول بعض الأدوية الضرورية، التي يستوجب تناوله تناول الطعام.

وحمل فريق الدفاع السلطات اللبنانية مسؤولية حماية حياة هانيبال القذافي حيث لاتزال تصر على استمرار اعتقاله دون محاكمة في قضية لا ناقة له فيها ولاجمل، رغم ظروفه الصحية.