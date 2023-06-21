رئيس اتحاد يهـود ليبيا يهدد باللجوء للجنائية الدولية

هدد رئيس اتحاد يهود ليبيا، رافائيل لوزون، باللجوء للجنائية الدولية مشيرًا على مرور 12 سنة مرت على ثورة فبراير وعدم حصولهم على حقوقهم .

وقال لوزون، في خطاب :”لم يف أي شخص بعهوده طول السنوات الماضية، بخصوص حقوق يهود ليبيا، ودعوتهم للعودة أو الزيارة” .

وأضاف رئيس اتحاد يهود ليبيا، قائلًا : “نحن في كرب، ويُخفي صمتنا عن الماضي حساب طال انتظاره، فلم يعد بوسعنا أن نظل صامتين”.

وتابع قائلًا :”موتانا ليسوا أقل قيمة من ضحايا لوكربي، وندرس اللجوء للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومحكمة الجنايات الدولية”.

وقال :”لابد من الحصول على حقوقنا كي نقول للعالم إن ليبيا الجديدة، أخلاقية وعادلة ومنصفة”.