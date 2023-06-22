الكبير: باتيلي وجه رسالة مفادها أن تشكيل الحكومة لن يكون حكراً على مجلسي النواب والدولة

ليبيا – أعرب الكاتب والمحلل السياسي عبدالله الكبير، عن خيبة أمله من إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، مشيراً إلى أن التوافق لا يجدي بشأن نتائج مفاوضات لجنة (6+6) مادام هناك رفض من طيف واسع، مايعني اعترافا ضمنيا من باتيلي بفشل مسار بوزنيقة.

الكبير وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”،أشار إلى أن باتيلي يرى أن تشكيل حكومة جديدة يحتاج إلى إتفاق سياسي بين أبرز الفاعلين وهي رسالة خاصة لعقيلة صالح وخالد المشري مفادها أن تشكيل الحكومة لن يكون حكراً على مجلسي النواب والدول.

وزعم أن جميع مناورات مجلسي النواب والدولة والأطراف المرتبطة بهما، هدفها ليس إجراء الانتخابات، وإنما تكمن في تشكيل حكومة جديدة لنهب المزيد من السلطة والنفوذ.

وأكد أن الإحاطة كانت بالمجمل مخيبة للآمال، ولم يبزغ منها أي بصيص في انفراجة قريبة كإعلان البعثة عن الشروع في تنفيذ الانتخابات عبر مبادرة جديدة.

الكبير ختم:” إشراف مجلسي النواب والدولة يعد من فكاهات الزمن الكوميدي الذي تعيشه البلاد في السنوات الأخيرة”.