وثيقة: الدبيبة يوفد شقيقة زوج ابنته للدراسة بتركيا بـ2145 شهريا

كشفت القائمة الرابعة ضمن قوائم إيفاد الطلاب للدراسة بالخارج، وضع شقيقة زوج ابنة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أحمد الصديق علي الشركسي، وذلك لدراسة ماجستير الجغرافيا في تركيا بتكلفة تُقارب ـ7000 يورو لكل فصل دراسي

وأماني الصديق علي الشركسي من مواليد 1994، وتظهر بالوثيقة تحت رقم 79، ضمن قرار الدبيبة بإيفاد 1895 طالبًا إلى تركيا، من غير المتفوقين، وهي شقيقة أحمد الصديق الشركسي الذي عينه الدبيبة قبل فترة عضوًا بمجلس إدارة أحد المصارف الخارجية ومديرًا للمنطقة الحرة مصراتة بالإضافة لكونه مستشارًا ومبعوثًا خاصًا للدبيبة.

فيما أكد عمران القيب وزير التعليم العالي بحكومة الدبيبة أن هذه القوائم رُشحت من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، وأٌرسلت إلى الوزارة عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وأن هذه القوائم لم تكن أبدًا من ترشيح الوزارة التي كانت حريصة كل الحرص على إضافة عدد محدود من المتفوقين فقط.