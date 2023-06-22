شوبار: المجتمع الدولي سيمنح فرصة جديدة للطبقة السياسية الحالية

ليبيا – قال المتحدث باسم المبادرة الوطنية الليبية، محمد شوبار، إن المبعوث الأممي أكد أن الخلافات ما زالت قائمة بخصوص التوافق على القوانين الانتخابية، وهذه الخلافات تكمن في أربع نقاط جوهرية، هي: شروط الترشح لرئاسة الدولة، وإلزامية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية مهما كانت نتائج الجولة الأولى، وارتباط إجراء الانتخابات البرلمانية بنجاح الانتخابات الرئاسية، وخلافات أخرى تتعلق بتشكيل حكومة جديدة موحدة قبل خوض الانتخابات؛ للتمهيد والإشراف عليها.

شوبار وفي حديث خاص لموقع “عربي21” أشار إلى الخطة السابقة التي أطلقها باتيلي، مشددا على أنها أعطت فرصة لأطراف الصراع في ليبيا للتوافق على قوانين انتخابية ملائمة للتنفيذ، مستدركا: “لكننا نعلم أن الطبقة السياسية لا رغبة لها في إجراء أي انتخابات؛ خوفا من خسران مناصبهم وملاحقتهم قضائيا بسبب جرائم تتعلق بنهب المال العام، لذلك لا أعتقد أن المجتمع الدولي سيمنح فرصة جديدة للطبقة السياسية الحالية (..) ولن يكون بوسع مجلسي الدولة والنواب فعل أي شيء في حال اجتيازهم، كما حدث في السابق إبان تشكيل لجنة 75”. وفق قوله.

ورأى شوبار أن جدية المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار في ليبيا باتت جلية، والمحادثات الدولية غير المعلنة الآن هي حول كيفية مساعدة الليبيين في تشكيل قيادة وطنية قوية موحدة ومحايدة بوجوه جديدة، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656 الخاص بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والحفاظ على عائدات النفط، والتمهيد والإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك يتناغم مع مطالب الشعب الليبي.