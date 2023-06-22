العقوري ومعهد الولايات المتحدة للسلام يبحثان سبل التعاون في مجال منع النزاع

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وعبّر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن الحاجة لتعزيز قدرات مجلس النواب لدعم السلام والاستقراروإمكانية الاستعانة بخبرات المعهد في مجال منع النزاع ودعم السلام، وكذلك تنظيم جلسات حوارية مع صناع القرار في الولاياتالمتحدة للتوصل لتفاهمات تساعد في دعم استقرار ليبيا وتعزيز العلاقات بين البلدين لما فيه خير واستقرار الشعب الليبي.

وجاء ذلك خلال اجتماعًا جمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مع المدير التنفيذي لمعهد الولايات المتحدة للسلام مهدي بشير،حيث تم مناقشة سُبل التعاون بين مجلس النواب والمعهد باعتباره بيت خبرة في مجال منع النزاع ودعم السلام.

وكما وأكد العقوري على أن إصدار القوانين هو شأن يختص به مجلس النواب، مشيرًا إلى مبادرة لجنة الشؤون الخارجية لإصلاح الإطارالقانوني للمجتمع المدني بالتعاون مع المفوضية من خلال تعديل القانون رقم 19 بالنظر لطبيعة هذه المرحلة وذلك لدعم العمل المدني ووضعالإجراءات المناسبة، مؤكداً الحرص على فتح باب التشاور والاستعانة بالخبرات الليبية في هذا الصدد.

وأبدى رئيس لجنة الشؤون الخارجية الرغبة في التعاون مع المعهد في إطار مذكرة تفاهم سيعمل الجانبان على وضع بنودها للاستفادة منأنشطة المعهد وخبراته الطويلة.

ومن جانبه عبر بشير عن حرص المعهد على التعاون مع مجلس النواب بما يدعم المصالح الوطنية ويلبي تطلعات الشعب الليبي للسلاموالاستقرار.