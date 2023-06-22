بنغازي .. كمين مُحكم يطيح بشخصين عقب سرقة منزل مواطن

أعلنت مديرية أمن بنغازي، عن تمكن “مركز شرطة قاريونس” من القبض على شخصين قامو بسرقة اغراض من منزل مواطن بمنطقة قنفودة وسرقة نضائد شاحنات من منطقة بوصنيب .

إستجابةً لشكاوي المواطنين الأول أبلغ شكواه ضد مجهول قام بالدخول إلى منزله بمنطقة قنفودة (طريق_الهرابة) وسرقة عُبوات من الطلاء الخاص بالمنازل والثاني ابلغ شكواه ضد مجهول قام بسرقة عدد ثلاثة نضائد تخص الشاحنات من منطقة بوصنيب وتقدر قيمتها 2250 دينار ..وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد محسن الفسي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وانطلق قوة من تحريات المركز إلى الأماكن التي حدثت بها وقائع السرقة وتم مراجعة كاميرات المراقبة بالمكان من قبل رجال التحريات والشاكي الثاني والتي أسفرت لتحديد هوية الأشخاص وهم يستقلون مركبة آلية نوع هيونداي بيكاتشو بيضاء اللون.

وتم إعداد كمين مُحكم لهم وضبطهم وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ع.م.م من مواليد 1994 والثاني يُدعى ح.س.ع من مواليد 1978 وإعترفا بما نُسب إليهما وتم إحالتهما إلى النيابة العامة…