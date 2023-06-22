بلاغ عن سرقة يقود الى القبض على مطلوب بواقعة قـتل في سبها

أعلنت مديرية أمن سبها، مساء الاربعاء عن تمكن مركز شرطة سكره من القبض على مطلوب في واقعة قتل عقب واقعة سرقة .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية أمن سبها، حضر الى دائرة مركز شرطة سكره المواطن ع .ح . ع ليبي الجنسية مقيم سبها الجديد وابلغ عن سرقة مبلغ مالي وقدره 6500 دينار من شخص يدعى أ.م .ع. ليبي الجنسية سكان القرضه سبها.

وعليه تم تكليف وحدة التحري والقبض بجمع المعلومات حول المشكو فيه تبين بأنه مطلوب في واقعة قتل في دائرة مركز شرطة القرضه وذلك حسب ما جاء في التعميمات الصادره من السيد المساعد للشؤون الامنية التي نصت بالبحت والتحري وضبط المدعو أ .م .ع عليه تمكن اعضاء التحري من ضبطه بتاريخ الاربعاء 22 يونيو .